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§ NG.kz
Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограничить количество майонеза, активно пользоваться пищевой пленкой и есть больше салатов из белого куриного мяса посоветовал главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин.
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§ Vital
Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Необходимо употреблять больше салатов из белого куриного мяса с хорошей термообработкой 

На форуме тема белого куриного мяса запрещен форумчанам:)))
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§ сайлау курманов
Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.12.18 - 20:09
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Ну Марика же топили форумчане за кур:))) Мне было без разницы, всегда было интересно смотреть его кур
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§ Menden1968
Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......что будет подавать на стол господин министр, посоветовал нам любителям салатов и горячительного, да и по имённо в каких торговых точках товары не залеживаются ну это в городах,а как быть жителям отдалённых мест проживания.
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§ Menden1968
Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....у нас курятина дешёвая,крылья по 1 евро у баура можно взять ,могу и адресок подкинуть,да и внутринности можно дёшево взять.
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§ maxsaf
Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не доедать после Нового года просроченные салаты

Дык в этом же самый смак :lol:
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