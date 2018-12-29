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§ NG.kz
Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в "Правительстве для граждан"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госкорпорация "Правительство для граждан" уведомила об открытии счёта для уплаты единого совокупного платежа (ЕСП). Его размер будет зависть от месячного расчётного показателя.
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§ alex_60
Re: Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну к чему эти все номера.
банк "к" спросит только инн.
интересно, не платишь, заболел, операция.
пошел заплатил за пару месяцев, и ты в бесплатной системе.
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* arman_kst
Re: Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежемесячно - не накладно.
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