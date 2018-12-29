Menden1968 Re: Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 253

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:49 .......что будет подавать на стол господин министр, посоветовал нам любителям салатов и горячительного, да и по имённо в каких торговых точках товары не залеживаются ну это в городах,а как быть жителям отдалённых мест проживания.