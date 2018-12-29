Sniper Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в... #8





(Пользователи) Сообщений: 1150

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 01:32 У самолетов есть такое понятие как точка не возврата. Самолет вообще не полетит в рейс, если он не сможет вернуться хотя бы на запасной аэродром. Пожинаем плоды украденых у города выгодных рейсов. Молчим в тряпочку как будто так и надо.