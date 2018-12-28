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§ NG.kz
Ух какой шоколад!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы же не всю новогоднюю ночь собираетесь провести за столом? Пойдете наверняка прогулять свой обильный ужин: на горку, в парк, просто побродить по улицам, поздравляя таких же веселых граждан. После пары часов на морозце так хорошо принять чего-то горячего, уютного. Например, горячего шоколада с бренди.
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§ drakon
Re: Ух какой шоколад!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот такой шоколад - пью. Готовый.

Разных сортов он - бывает. И стоит - эти
10 порций Евро с копейками,правда -
без Бренди... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Ух какой шоколад!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя, а тебе такой шоколад,
не нравится что ли?... :lol: ;-)
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§ Vital
Ух какой шоколад!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Непробывал. Из напитков у меня дома только такое. В пакете с лево шиповник. Сам лично в лесу собирал. Добавляю в компот когда варю из сухофруктов. Ну у вас вроде в Германии непродают сухофрукты.
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