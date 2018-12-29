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§ NG.kz
Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Олимпийском парке, в спорткомплексе «Адлер Арена», открылся Центр единоборств имени заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу Сергея Богдана. Костанаец Сергей Богдан, который последние 14 лет - гражданин России, имеет большие заслуги и перед казахстанским спортом. В центре уже начались групповые тренировки и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Сам Сергей Богдан отмечает популярность единоборств у людей разных возрастов.
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§ Vital
Re: Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю открыть спец ветку в газете. Про знаменитых бывших Костанайцев , которые нашли новый дом на чужбине. Посмотрите сколько хороших ребят приютила заграница. Вот смотришь на них и душа радуется. Есть молодежи с кого пример брать. Побольше бы такого позитива. А то открываешь новости , а там то девушку убили в лесу , то на дискотеки запинывают толпой спортсмены своего же колегу.
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§ drakon
Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Предлагаю открыть спец ветку в газете.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791730&topic_id=36456&forumid=1#791730

Виталя - флаг тебе в руки. Открывай.
И меня не забудь, хорошим словом -
Упомянуть... :lol: :oops:
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§ Vital
Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Конечно. Хорошие люди уезжают. Тут я уже прикинул , около с пол форума уже иностранцы. И все хорошие люди , вы все разные , но по-своему это хорошо. Драг ты самый первый молодец, ветку открыл и рассказываешь о своей жизни. Надо бы ещё максфа тоже как то уговорить открыть ветку про Канаду. Там точно есть чё ему рассказать.
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§ alex_60
Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел воочую часть его трофеев.
Дома у его родителей.
Машину из германии доставка.
Давно уже..
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§ alex_60
Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И меня не забудь

Секс символ пяти районов области.
Так вроде.
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