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§ NG.kz
Гусь с апельсинами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запеченный гусь - король любого праздничного застолья, а на Новый год, Рождество подавать его сам бог велел. Многие, правда, боятся подступаться к готовке этой крупной птицы. Одни опасаются, что мясо плохо пропечется, другие - что суховатым получится. Даем авторский рецепт, который гарантирует успех, от заслуженного педагога Людмилы НЕРОВНОЙ.
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§ Vital
Re: Гусь с апельсинами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуси и утки это не моя еда. Жирная слишком. Такое я готовить не буду. Из птиц предпочитаю кур, кроликов, и дикую утку спортивную. Шулюм обалденный получается. Я не охотник. Мой "старый" охотник, иногда угощает
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§ alex_60
Гусь с апельсинами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
дикую утку спортивную

Тут все понятно.
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§ Vital
Re: Гусь с апельсинами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гусь сгорел- это залёт для хозяйки:)))
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§ drakon
Re: Гусь с апельсинами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Гусь сгорел

Нормальный гусь. Мне такая корочка - нравится.
Не важно - курица,утка,гусь,индейка.главное-
корочка... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Гусь с апельсинами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Корочка наверно всем нравится. Я б тоже съел ту что по бокам на фото. А сверху черную не стал бы:)))
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