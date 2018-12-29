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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Своего ЛН - жалко?

долго думал.
кто это.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
если даже майонез - под запретом.


да. как вы живете. все под запретом.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто это.

Лидер Нашгазета... :lol:
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