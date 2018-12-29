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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что, вы выбросили?

Нам АКК, приказа,- выкинуть -
не давала... :lol: :-P
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а ящик воды -подорожал,


а вы что , воду из под крана не пьете?
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акк какая то. а если даст?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а вы что , воду из под крана не пьете?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791708&topic_id=25576&forumid=2#791708

В виде - чая, кофе, супа, употребляем.
Хотя здесь воду из под крана, можно-
употреблять. Не запрещают врачи... :lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, конфеты рошен запретили .
теперь все к вам.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
акк какая то. а если даст?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=791709&order=0&viewmode=flat&pid=791708&forumid=2#791709

Преемница - Анжеллы... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
теперь все к вам.

В русском - есть, но я не беру...
:lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
елки, палки
акк не подумал,
не подумал что она с майонеза начнет.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
о, конфеты рошен запретили .

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=791712&order=0&viewmode=flat&pid=791711&forumid=2#791712

Это в Костанае, что ли?... :-o
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