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Страница 974 из 975«1...972973974975»
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще не вечер.

Алекс, ты по вечерам поёшь?
Да в 22.01. Точно... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мусора на улицах много.

Пока нет. Сегодня только - начали Фейерверки -продавать.
1 января - да утром будет - много. Помню, когда работал
на стройучастке, нас просили выйти на работу 1 января,
в Праздничный День,убирать мусор.
А ты почитай народные новости, там Лариса -
предлагает мусор, самовывозом... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это символ 2019 года - свинья.

Обыкновенную бутылку-обмотали
берёзовой корой,приклеили ноги,
украсили немного.Фото сделано издалекаЮ
из машины... :lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты коту соседскому подарок приготовил?
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так он тут спит.
не работает.
на вопросы не отвечает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суббота - сегодня.
Звонил Анжелле, спросил у неё.
Что ставить на стол в Сельвестр?...
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позвони еще Сюзанне.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
позвони еще Сюзанне.

Вам же Бекшин - сказал,
майонез не кушать... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, Ажиотажа, уже не наблюдалось.

Видать вчера уже, кто хотел, набрали.
Несколько лет назад - помню, Германия,
купила Фейерверков на 15 млн. Евро... :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это не Германия, это новые немцы с Африки.
потом в Кельне насиловали немок.
на Новый год.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 21:37]
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6828
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну судя по новостям. Немцы толерантно относятся к этой проблеме. Нам их непонять. :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это новые немцы с Африки.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791696&topic_id=25576&forumid=2#791696

Ты, Алекс, майонез уже выкинул?... :lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, они такие, немцы.
это русских умом не понять, как писал Федор Тютчев.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
майонез.
одна банка ждет оливье.
одна повседневная.
а что, вы выбросили?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,ты знаешь? Поехал за водой
в магазин, а ящик воды -подорожал,
на целых 40 центов... :-o
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Ответить Новый топик
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