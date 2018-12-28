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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще не вечер.

Алекс, ты по вечерам поёшь?
Да в 22.01. Точно... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мусора на улицах много.

Пока нет. Сегодня только - начали Фейерверки -продавать.
1 января - да утром будет - много. Помню, когда работал
на стройучастке, нас просили выйти на работу 1 января,
в Праздничный День,убирать мусор.
А ты почитай народные новости, там Лариса -
предлагает мусор, самовывозом... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это символ 2019 года - свинья.

Обыкновенную бутылку-обмотали
берёзовой корой,приклеили ноги,
украсили немного.Фото сделано издалекаЮ
из машины... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты коту соседскому подарок приготовил?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так он тут спит.
не работает.
на вопросы не отвечает.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суббота - сегодня.
Звонил Анжелле, спросил у неё.
Что ставить на стол в Сельвестр?...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позвони еще Сюзанне.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
позвони еще Сюзанне.

Вам же Бекшин - сказал,
майонез не кушать... :lol: :oops:
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