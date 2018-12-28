drakon Моя Деревенька и её окрестности. #14597





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15443

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:46 Цитата: alex_60:

Мусора на улицах много.

Пока нет. Сегодня только - начали Фейерверки -продавать.

1 января - да утром будет - много. Помню, когда работал

на стройучастке, нас просили выйти на работу 1 января,

в Праздничный День,убирать мусор.

А ты почитай народные новости, там Лариса -

предлагает мусор, самовывозом...