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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,подарок от нг,на Новый год.
отключение комментариев во флуде
наверное за поддержку когда их отключали.
высказали так сказать спасибо.
таким образом.
ну-ну.
спасибо Вам.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 17:33]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 17:35
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:15
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс друг , остановись. Видишь они седня не в духе:)))
В деревеньку к драгу перескочи на время. ;-)

[Исправлено: Vital, 29.12.2018 - 17:32]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
остановись.


ты был стерт, через минуту , ты в норме..
что там у них.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это НГ ?
которая за свободу слова?
ну-ну
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