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§ NG.kz
Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34603
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так наш подъезд украсили. Это дом №2 в 8 мкрн. Спасибо, что есть такие неравнодушные соседи!
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§ Vital
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивый подъезд. Молодцы.
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§ Козлов я
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.12.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от большинства, в этом подъезде живут неравнодушные люди. Респект! :-)
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§ amduscias
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.12.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло с соседями! А у нас, пытались люди за деньги убирать в подъезде (сами-то жильцы не все и не всегда за собой убирали). За платную уборку цену назначили всего 300 тенге с квартиры за месяц! За месяц всего 300 тенге!!! И эти ..... с позволения сказать, жильцы, даже эту сумму из своих бюджетов выделить не могли. Вчера относила плату за месяц, мне сообщили, что фирма сворачивает свою деятельность в нашем подъезде. Потому что половина жильцов не платит. Ну, что сказать, гомноеды драные!
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§ Vital
Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:

Я тоже в подъезде не убираюсь. Соседи за меня убирают. Негоже мужику мыть полы в подъезде.:)))
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§ таноми52
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.12.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Негоже мужику мыть полы в подъезде.:)))

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33358?1546081190


Да-да! Его удел - охотиться на мамонтов, защищать от саблезубых тигров! Нет таковых, времена другие? Ну, значит, удел лежать на диване и смотреть футбол, и пусть всё вокруг утопает в грязи! :-)
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§ Vital
Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

А вы думаете что на диване так легко лежать? Тут тоже нужен талант и усердие . Опыт с годами только приходит. Вам женщинам этого не понять. Ваш удел только пилить мужика- ( чё лежишь на диване иди на улицу мамонта убей, в холодильники мясо закончилось))))

[Исправлено: Vital, 29.12.2018 - 16:17]
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