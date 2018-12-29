Цитата: неопознанная личность говорит глядя на белое--- это черное. какой ответ ему будет правильный? Уважаемый, вы не совсем правы, поскольку в свете [таких-то фактов] ситуация выглядит несколько иначе)))



Цитата: Я правильно понял? Можно флудить во всех ветках и нам в честь праздника не чё за это не будет:))) Это только в пятом "Б" так было). Флудить можно только во флуде. Нарушать иные правила нельзя нигде, даже в этой ветке. Но настроение-то уже - вполне себе предновогоднее. Зачем его друг другу портить?



Кстати, 31-го поставим традиционную информашку - как народ новый год празднует. Она всегда простая, проще не бывает. Надеюсь, поддержите фотками? Без них будет пусто.