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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже опять придется банную тему поднять.
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2266
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым Годом!
пусть все будет хорошо у Вас.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14760


Согласен, лично у меня с отдельными товарищами даже в диалог вступать нет желания, ранее на всякие уловки два раза повёлся, третьего раза наверное удастся избежать, на кануне Нового Года.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой интересный вопрос.

неопознанная личность говорит глядя на белое--- это черное.
какой ответ ему будет правильный?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понял? Можно флудить во всех ветках и нам в честь праздника не чё за это не будет:)))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Можно флудить во всех ветках


//Нет, — возразила она, — вы неправильно рассуждаете.// (С)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ванкувер. МЧМ-2019
вторые матчи
Казахстан- США 2:8
Россия -Чехия 2:1
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2266
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неопознанная личность говорит глядя на белое--- это черное. какой ответ ему будет правильный?
Уважаемый, вы не совсем правы, поскольку в свете [таких-то фактов] ситуация выглядит несколько иначе)))

Цитата:
Я правильно понял? Можно флудить во всех ветках и нам в честь праздника не чё за это не будет:)))
Это только в пятом "Б" так было). Флудить можно только во флуде. Нарушать иные правила нельзя нигде, даже в этой ветке. Но настроение-то уже - вполне себе предновогоднее. Зачем его друг другу портить?

Кстати, 31-го поставим традиционную информашку - как народ новый год празднует. Она всегда простая, проще не бывает. Надеюсь, поддержите фотками? Без них будет пусто.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Уважаемый, вы


Все . такой подарок в последний рабочий день.
Я- Уважаемый.
в этом году сложное испытание. для населения.
два выходных перед Новым Годом.
молодым проще, здоровье позволяет.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максаф а ты чё не спишь. У вас же вроде ночь щас
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Максаф а ты чё не спишь. У вас же вроде ночь щас

Да я завис на "личной пикировке с адресными выпадами" и "таких-то фактах"
Нипанятна. 8-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да я завис


кнопка ресет есть. нажимай, без сомнений.
специалист по языкам вон жмет же.
без стеснений.
и да заметил, русскоязычных тут стали тоже
ограничивать.
замечания не русскоязычных теперь в приоритете.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 15:56]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слово пикировка для меня означало всегда только одно.
пересадка сеянцев помидоров, огурцов и прочее.
в грунт.
потом оттуда на грядку.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 16:03]
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