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≡ Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами сообщил, что в Казахстане выборы Президента пройдут в положенный срок. Он добавил, что к Парламенту сейчас нет претензий, чтобы переизбирать депутатов досрочно.
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§ Йцукен
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1999-2005 (срок 7 лет)
2005-2011 (срок 7 лет)
2011-2015 (срок 5 лет)
2015-2019? (срок 5 лет)
Это все президентские сроки Н.А. Назарбаева, можно заметить что все они проходили за год до окончания срока. Никогда президент не инициировал выборы сам, это делает парламент, причины найдутся. Я уверен что осенью 2019 года у нас неожиданно пройдут внеочередные выборы президента Казахстана, но это только мое личное мнение. Время покажет.
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* alex_60
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, давай новое голосование делай.
местечковое.
так сказать , если сегодня, то вы за кого.
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§ Vital
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Выбора у нас нету. Я кроме Дариги больше некого незнаю:)))
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* alex_60
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


я устал, но я не ухожу.
так получается.
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§ elektron
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё успокоил всех! :lol: А что были предпосылки на досрочные? :-x
Или о чём это он опять?
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§ Сабыр
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только бы не Дарига.. Всем мало не покажется.
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§ elektron
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Только бы не Дарига.. Всем мало не покажется.Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791667&topic_id=36450&forumid=1&1546076999

Так выборы демократичные и свободные вроде. :-o
или это опять не про ту страну? :oops:
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§ elektron
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе 97% впечатляют. Высший пилотаж. :lol:
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