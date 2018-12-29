Йцукен Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в... #1





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Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:06 1999-2005 (срок 7 лет)

2005-2011 (срок 7 лет)

2011-2015 (срок 5 лет)

2015-2019? (срок 5 лет)

Это все президентские сроки Н.А. Назарбаева, можно заметить что все они проходили за год до окончания срока. Никогда президент не инициировал выборы сам, это делает парламент, причины найдутся. Я уверен что осенью 2019 года у нас неожиданно пройдут внеочередные выборы президента Казахстана, но это только мое личное мнение. Время покажет.