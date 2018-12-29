NG.kz Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:40 Сегодня, 29 декабря, самолет, выполнявший рейс КС-335 из Астаны в Костанай, вынужден бы вернуться в аэропорт вылета. Перед тем он покружил над Костанаем, но посадки ему не дали.

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