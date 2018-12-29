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≡ Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 29 декабря, самолет, выполнявший рейс КС-335 из Астаны в Костанай, вынужден бы вернуться в аэропорт вылета. Перед тем он покружил над Костанаем, но посадки ему не дали.
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§ Vital
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я раньше думал что самолёты заправляют только на один рейс. Этому хватило топливо и на обратный путь.
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* alex_60
Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
заправляют только на один рейс


///Емкость топливных баков (л) 23 830///
в боинге 737-300, сам хотел узнать сколько.
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* alex_60
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2301
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Он прилетел, но не сел и вернулся в Астану. Теперь он прилетит позднее//

улыбнуло.
а сколько топлива на одной заправке в городе.
интересно даже стало.
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§ dandiv
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.12.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно туман или снег не успели вовремя на полосе почистить?
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§ Vital
Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Непонятно. Разве самолёты неумеют садится в туман,дождь?
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§ Сабыр
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве это туман? Тем более для современного самолета. Скажите правду. Тоже думаю,что снег нечем убрать.
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* сайлау курманов
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.12.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы а домодедово садились ночью в густой туманище. Ничего. Все обошлось. Какая то странная новость
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