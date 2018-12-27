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§ NG.kz
Коломна: странствие в Древнюю Русь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для многих москвичей Подмосковье - это то, что они видят из окна автомобиля или электрички по дороге на дачу: запыленная деревня, лес с борщевиком, поле, шлагбаум на железнодорожном переезде, собранная у дороги земляника или трехлитровая банка парного молока за полтинник. Проезжая так раз за разом, легко поверить, что ничего интересного в Подмосковье нет. Но у меня нет дачи в Подмосковье, нет этих километров изъезженных дорог, поэтому для моих глаз не замылились все эти очаровательные пейзажи и маршруты. И именно поэтому в какой-нибудь из выходных мы обязательно срываемся с места и едем куда-нибудь подальше от Москвы.
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§ Серый волк
Коломна: странствие в Древнюю Русь
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9769
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.12.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья начата с редкоупотребляемого названия Пятёрки. Ну правда, редко можно услышать конструкцию НОвОрЯзАнСкоЕ шоссе. :-) Рязанка, пятёрка, в Коломну...
Да, раз съездить можно. Два уже перебор.
От стены почти ничего не оставалось, туда 18 лет назад под обломки и почти полностью разобранные огрызки этой стены местные жители мусор кидали. И устравиали там свалку.
Дома, да, есть лубочные.
Церковщину уже давно ни один приличный журналюга не употребляет.
(для несведущих гундяевская антинародная церковь - зашквар и удел убогих и совсем диких маргиналов, в приличном обществе все сюси-пуси от церковщины - табу.)
:lol:
И посещать Коломну как раз лучше всего на электричке. Элементарно там дорога убогая и не интересная, а ЖД весёлая, с образом и характером. И вокруг ЖД и внутри там целая жизнь городов, и остановок, в каждом случае своя и ни на что не похожая :lol:

[Исправлено: Iney, 27.12.2018 - 10:24]

[Исправлено: Iney, 27.12.2018 - 10:30]
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§ Гога
Re: Коломна: странствие в Древнюю Русь
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивый город , служил я там .
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§ Vital
Re: Коломна: странствие в Древнюю Русь
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вся Россия такая , не только Коломна. В любую точку на карте пальцем тыкни. Старые церкви , дома деревянные с узорами. Нормальный костанаец не поедит специально туда, уж лучше тогда в Москву доехать, там рядом уже. Ну Ирины то она уже надоела.
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§ Vital
Re: Коломна: странствие в Древнюю Русь
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На этот раз наш маршрут лежал по трассе М5 - это Новорязанское шоссе, направление на Пензу, Самару и Оренбург. 

Ирина в этом предложении г. Оренбург лишний. Не в тему. ;-)
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