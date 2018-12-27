Серый волк Коломна: странствие в Древнюю Русь #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:47 Статья начата с редкоупотребляемого названия Пятёрки. Ну правда, редко можно услышать конструкцию НОвОрЯзАнСкоЕ шоссе. Рязанка, пятёрка, в Коломну...

Да, раз съездить можно. Два уже перебор.

От стены почти ничего не оставалось, туда 18 лет назад под обломки и почти полностью разобранные огрызки этой стены местные жители мусор кидали. И устравиали там свалку.

Дома, да, есть лубочные.

Церковщину уже давно ни один приличный журналюга не употребляет.

(для несведущих гундяевская антинародная церковь - зашквар и удел убогих и совсем диких маргиналов, в приличном обществе все сюси-пуси от церковщины - табу.)



И посещать Коломну как раз лучше всего на электричке. Элементарно там дорога убогая и не интересная, а ЖД весёлая, с образом и характером. И вокруг ЖД и внутри там целая жизнь городов, и остановок, в каждом случае своя и ни на что не похожая



[Исправлено: Iney, 27.12.2018 - 10:24]



[Исправлено: Iney, 27.12.2018 - 10:30]