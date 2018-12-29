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§ NG.kz
Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так наш подъезд украсили. Это дом №2 в 8 мкрн. Спасибо, что есть такие неравнодушные соседи!
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§ Vital
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивый подъезд. Молодцы.
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§ Козлов я
Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.12.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от большинства, в этом подъезде живут неравнодушные люди. Респект! :-)
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