/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами сообщил, что в Казахстане выборы Президента пройдут в положенный срок. Он добавил, что к Парламенту сейчас нет претензий, чтобы переизбирать депутатов досрочно.
Читать новость

§ Йцукен
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:06
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* alex_60
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, давай новое голосование делай.
местечковое.
так сказать , если сегодня, то вы за кого.
Профайл

* Vital
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Выбора у нас нету. Я кроме Дариги больше некого незнаю:)))
Профайл

* alex_60
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


я устал, но я не ухожу.
так получается.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 303
Пользователей: 2
Всего: 305

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх