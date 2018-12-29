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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже опять придется банную тему поднять.
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* Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2265
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым Годом!
пусть все будет хорошо у Вас.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14760


Согласен, лично у меня с отдельными товарищами даже в диалог вступать нет желания, ранее на всякие уловки два раза повёлся, третьего раза наверное удастся избежать, на кануне Нового Года.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой интересный вопрос.

неопознанная личность говорит глядя на белое--- это черное.
какой ответ ему будет правильный?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понял? Можно флудить во всех ветках и нам в честь праздника не чё за это не будет:)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Можно флудить во всех ветках


//Нет, — возразила она, — вы неправильно рассуждаете.// (С)
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