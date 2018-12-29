Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14764





(Полноправные пользователи) Сообщений: 548

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:11 Цитата: Ольга Колоколова:

Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14760 Дорогие наши пользователи! очень прошу прекратить личную пикировку (особо отмечу - речь идет о адресных выпадах). Очень не хочется применять санкции, особенно в канун праздников. А если вы еще немного разойдетесь - ведь придется. С наступающим!Источник:



Согласен, лично у меня с отдельными товарищами даже в диалог вступать нет желания, ранее на всякие уловки два раза повёлся, третьего раза наверное удастся избежать, на кануне Нового Года.