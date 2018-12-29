Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14755





(Полноправные пользователи) Сообщений: 548

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Цитата: maxsaf:

Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете? Возьмите статистику про русскоговорящим в Казахстане 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. Ну явное же сокращение. Если это не ущерб, то что тогда?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791631&topic_id=29403&forumid=2&1546061292 Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете? Возьмите статистику про русскоговорящим в Казахстане 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. Ну явное же сокращение. Если это не ущерб, то что тогда?Источник:



Нет никакого сокращения, единственное возможно грамотность падает, казахи практически все владеют двумя языками. Выбор воспитания в детских садах или обучения за родителями, примеры же приводил, есть регионы целые области где автохтоны составляют более 90-95%, там обучаются на двух языках по желанию. Ранее обсуждали, что в Атырау русскоговорящих воспитателей недостаточно. Вы видимо у нас давно не были, в Амангельдинском и Жангельдинском районах носителей русского языка нет, местные обучают, так и в других регионах.