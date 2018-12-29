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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, прикольная поговорка «Когда придут китайцы, русский покажется родным дядей» :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Миллионы не выехали никуда и не собираются, и только единицы тут за акима отдуваются

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791620&topic_id=29403&forumid=2&1546053796


Со смайликом, значить доля шутки есть, зачем мне за акима отдуваться, тут некоторые когда не могут привести аргументы, начинают ярлыки вешать, якобы оппоненты за серебренники комментарии пишут. При этом никто же вам не указывает, что вы типа иностранные агенты. Каждый человек высказывает своё мнение, если государство будет принимать меры, тогда на постоянной основе действительно человек 5 как Бывалый закрепят (хотя я не считаю, что он платно работал), которые будут строчить комментарии. По иностранцам в посольства отправят уведомления, о том, что ваши подданные критикуют наши внутренние дела, отреагируют или нет другой вопрос, юридически нет статуса бывший гражданин, ваш земляк и.т.д. Цитата:
maxsaf:
Ну так счас подтянутся.
А вообще товарищ про языки больше ведёт.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791620&topic_id=29403&forumid=2&1546053796
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вообще товарищ про языки больше ведёт.
Кстати из за "истребления" одного из языков, отток населения и увеличивается.
Где-то так с 2012-2014 года. Конечно можно удобную позицию двух и трёх языкознаний занять.
Но это не отменяет, априори истребления русского.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14730


Лично я хочу чтобы мой родной язык развивался, но не в ущерб другим языкам, в том числе и меньшинств. Пожалуйста пусть посещают воскресные школы, собираются на бесплатные языковые курсы, работу детских языковых лагерей организовывают на любых языках граждан проживающих на территории страны, не запрещено же. Лагеря на платной основе, будет спрос тогда детишки будут посещать их, какие проблемы, все моменты на законодательном уровне обозначены.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Глава РК: Мы будем продолжать интеграцию с Китаем

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14730


Вот простой пример, за акима Щербактинского района ранее запостил Александр, начали обсуждать, каждый высказывал своё субъективное мнение, когда у оппонентов не было конкретных аргументов начались нападки, вешание ярлыков, дезинформация. Смысл в чём, если участвуют в диалоге, надо же как цивилизованные люди себя вести, тем более иностранцы участвуют. Не миллионы же комментаторов участвовали в обсуждении, несколько человек доморощенных и несколько человек иностранцев.

Вот запостил за Китай, опять в основном те же лица подтянутся, как выражается гер Электрон, ну может человек 5-10 добавятся.

За Китай ознакомился, указывают же, что приедут 500 человек, построят завод и уедут, есть квоты, перемещение контролируется, народ же будет видит что творится.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лично я хочу чтобы мой родной язык развивался, но не в ущерб другим языкам

Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете? Возьмите статистику про русскоговорящим в Казахстане 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. Ну явное же сокращение. Если это не ущерб, то что тогда?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет лагерей. Этот, я так понимаю, с государственным участием, раз аким там правила устанавливает. То бишь либо существует на деньги налогоплательщиков, либо часть путевок за счет гос-ва. И тут же вы предлагаете открывать свои курсы, или лагеря, на любом другом языке, но за свой счет, на платной основе. Как-то некрасиво получается, не считаете?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
юридически нет статуса бывший гражданин, ваш земляк

А как насчет такого статуса: выехал, но все еще гражданин? Зачем вы на всех подряд развешиваете ярлык "иностранец", вы же не знаете наверняка, кто где живет и у кого какое гражданство. Ну если конечно не работаете на службы, которым положено такое знать ;-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
накормил на свою голову.. Кайрата.
и пострадал за правду.
видать несколько видов правд существует,
правда настоящая, и правда которая не всем нравится.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11113
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791624&topic_id=29403&forumid=2&1546061040

Тут ведь какая закавыка...
Изначально, казахский язык слаб и для уравнивания его с русским (по употребляемости в государстве), нужно применить большие усилия, тогда как русский этих усилий попросту не требует. У меня претензия в одном - пусть соблюдают закон. Почему на адресных указателях нет слова "улица"?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете? Возьмите статистику про русскоговорящим в Казахстане 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. Ну явное же сокращение. Если это не ущерб, то что тогда?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791631&topic_id=29403&forumid=2&1546061292


Нет никакого сокращения, единственное возможно грамотность падает, казахи практически все владеют двумя языками. Выбор воспитания в детских садах или обучения за родителями, примеры же приводил, есть регионы целые области где автохтоны составляют более 90-95%, там обучаются на двух языках по желанию. Ранее обсуждали, что в Атырау русскоговорящих воспитателей недостаточно. Вы видимо у нас давно не были, в Амангельдинском и Жангельдинском районах носителей русского языка нет, местные обучают, так и в других регионах.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Насчет лагерей. Этот, я так понимаю, с государственным участием, раз аким там правила устанавливает. То бишь либо существует на деньги налогоплательщиков, либо часть путевок за счет гос-ва. И тут же вы предлагаете открывать свои курсы, или лагеря, на любом другом языке, но за свой счет, на платной основе. Как-то некрасиво получается, не считаете?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791634&order=0&viewmode=flat&pid=791632&forumid=2#791634


Ранее же указывал, что лагеря которые принадлежат государству единицы (дома интернаты и возможно социальные, но последнее маловероятно). Практически все частные и коммерческие, почему бы и нет, например открыть языковой лагерь на украинском языке, найти единомышленников или корейский языковой и.т.д. Будет спрос, будут работать, пусть отдыхают чисто на украинской мове и.т.д.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
важное, и актуальное перед праздниками, сообщение из Америки

///Умеренное употребление алкоголя связано с уменьшением риска смерти , которым была диагностирована сердечная недостаточность. К такому выводу пришли специалисты Университетской ...
Оказалось, что употребление семи или менее стандартных порций спиртных напитков в неделю продлевало жизнь на 383 дня в среднем по сравнению с теми, кто вообще не пил алкоголь///

вывод такой вроде- не пить -вредно для здоровья.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 11:45]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ранее же указывал


не надо никому указывать, будь скромнее.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как насчет такого статуса: выехал, но все еще гражданин? Зачем вы на всех подряд развешиваете ярлык "иностранец", вы же не знаете наверняка, кто где живет и у кого какое гражданство. Ну если конечно не работаете на службы, которым положено такое знать

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791635&order=0&viewmode=flat&pid=791634&forumid=2#791635


За других мы не говорим, речь за гер Электрона, пана Гоши и.т.д. вы же ранее отмечали, что за себя отвечаете, тут же не миллионы комментаторов.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не так, написал указывал, не прямом смысле же, синонимов много. Ранее писал озвучивал, однако Док замечание сделал, что неправильное выражение. Ну, так как он намного старше меня прислушался к нему. Школу то я на казахском языке оканчивал, учусь грамматике, иногда пишу отмечал и.т.д.
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