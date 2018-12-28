Menden1968 Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 251

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Драка в костанайском ресторане не была массовой......



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33348



.....это уже значения не имеет массово че було или не массово пора руководству города задуматься и открыть точку "Жрака-драка" где посетители этого заведения могли свободно нурнуть физиономией в оливье,венегрет или под шубой,свободно устроить мордобой,а для работников гос. органов и УБОПЕвцев сделать отдельно вип. зал,думаю у них разногласий не будет они будут отдыхать все вместе и вести будут себя культурно.....на что можно только надеяться.