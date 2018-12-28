/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент полиции прокомментировал драку в ресторане Premium Palace, которая произошла в ночь с 26 на 27 декабря. В заведении отмечали новогодние корпоративы.
Читать новость

§ Fasd
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 28.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто в данной ситуаций мне одно не понятно люди не которые пришли на праздник а другие пришли нажраться на халяву и кулаками помахать.Вроде все были взрослые люди а накинулись на водку халявную и давай выжимать последнюю каплю из бутылки.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.12.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая настоящая массовая драка
Профайл Посетить вебсайт

§ Sniper
Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.12.18 - 21:16
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Menden1968
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драка в костанайском ресторане не была массовой......

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33348

.....это уже значения не имеет массово че було или не массово пора руководству города задуматься и открыть точку "Жрака-драка" где посетители этого заведения могли свободно нурнуть физиономией в оливье,венегрет или под шубой,свободно устроить мордобой,а для работников гос. органов и УБОПЕвцев сделать отдельно вип. зал,думаю у них разногласий не будет они будут отдыхать все вместе и вести будут себя культурно.....на что можно только надеяться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 0
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх