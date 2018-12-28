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≡ Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент полиции прокомментировал драку в ресторане Premium Palace, которая произошла в ночь с 26 на 27 декабря. В заведении отмечали новогодние корпоративы.
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§ Fasd
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 28.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто в данной ситуаций мне одно не понятно люди не которые пришли на праздник а другие пришли нажраться на халяву и кулаками помахать.Вроде все были взрослые люди а накинулись на водку халявную и давай выжимать последнюю каплю из бутылки.
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§ сайлау курманов
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.12.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая настоящая массовая драка
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