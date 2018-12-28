Fasd Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП... #1





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 03.12.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:25 Просто в данной ситуаций мне одно не понятно люди не которые пришли на праздник а другие пришли нажраться на халяву и кулаками помахать.Вроде все были взрослые люди а накинулись на водку халявную и давай выжимать последнюю каплю из бутылки.