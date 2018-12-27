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≡ Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогодняя ночь на ТВ по форматам праздничных программ великих творческих открытий не обещает. В прошлом году Первый проявил чудеса творчества и вышел снимать новогоднюю ночь на улицах Москвы. И в этом году Первый пошел прежним путем.
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§ Серый волк
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Серый волк


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Сообщений: 9769
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.12.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?
Там источник указан. Интерфакс. Он к сожалению ничего не знает о местных деятелях голубых экранов, языки которых освобождаются от эфирного и прочего ублажания местных чиновников.
:lol:
А зря может быть. На талапкерских телевидениях иногда случайно проскакивают шедевямы от которых джамшутам и равшанам можно поучиться. Но брульянты местных тв мелкие, часто спрятаны в огромной куче чиновного навоза, да и разглядеть и понять смешную суть этих брюликов не каждому дано. Просмотр местных телеелевидений это специфическое занятие! Ну и тем более сами знаете где обычно их языки обитают, чтоб это смотреть нуно как-то подавлять брезгливость :lol:
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