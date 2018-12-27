Цитата: Vital:

А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?

Там источник указан. Интерфакс. Он к сожалению ничего не знает о местных деятелях голубых экранов, языки которых освобождаются от эфирного и прочего ублажания местных чиновников.



А зря может быть. На талапкерских телевидениях иногда случайно проскакивают шедевямы от которых джамшутам и равшанам можно поучиться. Но брульянты местных тв мелкие, часто спрятаны в огромной куче чиновного навоза, да и разглядеть и понять смешную суть этих брюликов не каждому дано. Просмотр местных телеелевидений это специфическое занятие! Ну и тем более сами знаете где обычно их языки обитают, чтоб это смотреть нуно как-то подавлять брезгливость