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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну тогда вот вам тоже факт, общеизвестный, можете погуглить:
Примерно половина из собирающихся выехать из РК на ПМЖ, в качестве основной причины называют языковую политику. Но вас то это не беспокоит, ведь прирост дает рождаемость и оралманы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791589&order=0&viewmode=flat&pid=791588&forumid=2#791589


Указал же выше каждый устраивает свою жизнь, вы же ранее отмечали, что за себя отвечаете, так я тоже только за себя могу ответить. Понимаете, лично для меня не существует языковой проблемы, никуда не собираюсь уезжать, я двуязычный, обратятся на русском отвечу на русском, обратятся на казахском соответственно отвечу на казахском, ребёнок трёхъязычный.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю по его кнопке людей трут.
То что уже все прочитали..
Как его назвать
Пусть будет бегун.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счёт оралманов, хотят пусть едут, из Европы и Америки мало кто приедет, единицы возможно, потому что там уровень жизни лучше, вообще за пределами страны порядка 5 млн. человек проживает.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На счёт оралманов,

Задолбал конкретно.
Со своими оралманами, языками.
Другой темы у тебя нет.создай ветку
Бегун националист.
Тебе туда.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но вас то это не беспокоит, ведь прирост дает рождаемость и оралманы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14715


На прирост и миграционные процессы лично не влияю, народ сам решает, ну и обстоятельства разные бывают экономические и.т.д.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


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Сообщений: 514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Все ясно , лучше не ехать на Украину , а то будет как с мамой Лолиты (это которая певица ).
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Все ясно , лучше не ехать на Украину , а то будет как с мамой Лолиты (это которая певица ).

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14730&1545995098


Пан Гога, с мамой Лолиты скорее всего по политическим мотивам случилось, там не всё до конца ясно, ездили же журналисты НГ в Киев и.т.д. сказали всё нормально.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
«До дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: ''Ты что, по-русски говоришь?'' — и мама получила в голову», — вспомнила Лолита.

Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/225960/
© Woman.ru
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