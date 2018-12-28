Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14731





(Полноправные пользователи) Сообщений: 539

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:35 Цитата: maxsaf:

Ну тогда вот вам тоже факт, общеизвестный, можете погуглить:

Примерно половина из собирающихся выехать из РК на ПМЖ, в качестве основной причины называют языковую политику. Но вас то это не беспокоит, ведь прирост дает рождаемость и оралманы.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791589&order=0&viewmode=flat&pid=791588&forumid=2#791589 Ну тогда вот вам тоже факт, общеизвестный, можете погуглить:Примерно половина из собирающихся выехать из РК на ПМЖ, в качестве основной причины называют языковую политику. Но вас то это не беспокоит, ведь прирост дает рождаемость и оралманы.Источник:



Указал же выше каждый устраивает свою жизнь, вы же ранее отмечали, что за себя отвечаете, так я тоже только за себя могу ответить. Понимаете, лично для меня не существует языковой проблемы, никуда не собираюсь уезжать, я двуязычный, обратятся на русском отвечу на русском, обратятся на казахском соответственно отвечу на казахском, ребёнок трёхъязычный.