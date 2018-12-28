Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14725





(Полноправные пользователи) Сообщений: 539

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Цитата: maxsaf:

Вы так спокойно констатируете факт, что миллионы выехали за границу? Да еще и добавляете, что большинству из них теперь пофиг, что да как в КЗ, то есть явно люди не временно на заработки выехали, а на ПМЖ, и у них в мыслях нет вернуться в будущем назад.

Ваша позиция понятна, яснее некуда



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791581&topic_id=29403&forumid=2&1545991803 Вы так спокойно констатируете факт, что миллионы выехали за границу? Да еще и добавляете, что большинству из них теперь пофиг, что да как в КЗ, то есть явно люди не временно на заработки выехали, а на ПМЖ, и у них в мыслях нет вернуться в будущем назад.Ваша позиция понятна, яснее некудаИсточник:



Правильно, лишь констатирую факты, каждый человек устраивает свою жизнь, как говорится рыба ищет где глубже, а человек где лучше.