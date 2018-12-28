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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Я не хочу. Я хочу деньги. Много. Стабильные. Не меняющие на латинские , то китайские. Хочу чтоб мне мой дедушка ненапригал. И сказал. Виталя живи тут не потей и детей от Лили продолжай от Татарии. Вот чё я хочу. А вы мутитете фигню .
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Виталя живи тут не потей и детей от Лили продолжай от Татарии. Вот чё я хочу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14715


Ну это от тебя зависит, пожалуйста, кто запрещает.
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§ dvb
Флуд и оффтопик (часть 3)
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 28.12.18 - 15:16
Комментарий удален модератором.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Уровень местных гэбэшников конечно впечатляет.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791574&topic_id=29403&forumid=2&1545988659


Выше же указал, что деза, никогда там не работал, в городе меня многие лично знают.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Да, они еще шифруются.
Меня зовут не Кайрат а Мейрам.
К примеру.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла нет шифроваться, город небольшой, в нике не зря указано стайер, если знаком с Аркадием Семёновичем Денисовым, с моим старшим товарищем, с большим уважением к нему отношусь, спроси у него.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
доктор Сизо, срочно на выезд.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14700


С Доком лично знаком, иногда видимся, ранее больше общались.
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молчу, потому что с малого детства дома все мы говорили на 3 языках. Сейчас также говорим на 3 языках. Только языки поменялись. Русский язык у нас универсальный. Этакая палочка выручалочка.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У многих знакомые остались, в том то и дело не миллионы беспокоятся

Вы так спокойно констатируете факт, что миллионы выехали за границу? Да еще и добавляете, что большинству из них теперь пофиг, что да как в КЗ, то есть явно люди не временно на заработки выехали, а на ПМЖ, и у них в мыслях нет вернуться в будущем назад.
Ваша позиция понятна, яснее некуда
:-x
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы так спокойно констатируете факт, что миллионы выехали за границу? Да еще и добавляете, что большинству из них теперь пофиг, что да как в КЗ, то есть явно люди не временно на заработки выехали, а на ПМЖ, и у них в мыслях нет вернуться в будущем назад.
Ваша позиция понятна, яснее некуда

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791581&topic_id=29403&forumid=2&1545991803


Правильно, лишь констатирую факты, каждый человек устраивает свою жизнь, как говорится рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Так все - таки на каком языке мне надо разговаривать с продавцом на Украине ? Или сразу меня не пропустят погранцы ?
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так все - таки на каком языке мне надо разговаривать с продавцом на Украине ? Или сразу меня не пропустят погранцы ?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14715


Пан Гога, в посте за №14695 ответил же уже, цитирую:

Да, согласен, в СМИ отмечают, что Верховная Рада в начале октября текущего года в первом чтении приняла законопроект, за окончательный вариант информацией не владею, возможно в ходе обсуждения смягчили отдельные пункты.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14685
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Цитата:
только 4% населения могут выучить иностранные языки Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14685
- Наоборот , около 5 % не могут выучить иностранные языки .
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Наоборот , около 5 % не могут выучить иностранные языки .

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791587&order=0&viewmode=flat&pid=791586&forumid=2#791587


Значить ранее на форуме вводили в заблуждение.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Правильно, лишь констатирую факты, каждый человек устраивает свою жизнь, как говорится рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Ну тогда вот вам тоже факт, общеизвестный, можете погуглить:
Примерно половина из собирающихся выехать из РК на ПМЖ, в качестве основной причины называют языковую политику. Но вас то это не беспокоит, ведь прирост дает рождаемость и оралманы. :-x
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