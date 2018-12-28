/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 981 из 982«1...979980981982»
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В городах есть естественная среда-студенческая, а в деревнях тем более, не зависимо от национальных принадлежностей.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791522&topic_id=29403&forumid=2#791522

Это не общедоступные среды - школьник не пойдет к студентам, да и русскоязычные студенты не пойдут к казахскоязычным. Естественная среда - это работа, сфера обслуживания. В деревнях тоже кучкуются, а на севере всё равно больше русскоязычных, да и в райцентрах также. Разве что в бывшей Тургайской области не так.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну тогда понятно, миллионы выехали за пределы КЗ, только единицы беспокоятся.

А вам хочется, чтобы миллионы начали беспокоиться? Что не так, не пойму, я же объяснил причину своего беспокойства. Может те, о ком вы говорите, выехали целыми семьями, и друзья тоже, этого не знаю - я же за себя говорю.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ыехали целыми семьями, и друзья тоже,


это надо было чтобы целые города, деревни выехали,
и соседние города и деревни. . и все...все..
мышление не позволяет видать это понять.
или еще что то. методичка например.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нацбанк на касе запустил ракету под новый год.
в направлении планеты 500 наверное.
курс - 382, в оп
плюс 5 тенге .

[Исправлено: alex_60, 28.12.2018 - 11:37]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через час заканчивается
год в части работы.
что делать теперь.
все вроде куплено, еда, подарки. для встречи.
машина заправлена.
налоги , пкск, гараж оплачены.
тяжелый случай.
надо думать. погода говорит что на лыжи надо вроде..
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вам хочется, чтобы миллионы начали беспокоиться? Что не так, не пойму, я же объяснил причину своего беспокойства. Может те, о ком вы говорите, выехали целыми семьями, и друзья тоже, этого не знаю - я же за себя говорю.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=14700&1545981099


У многих знакомые остались, в том то и дело не миллионы беспокоятся, недавно Дракоша отмечал, что возможно попрощаться не все приедут к нам, вообще никуда не годится, наверное вообще без интуристов останемся, цитирую:

Я уже писАл,где то тут. Не помню.
Уже в Казахстан, наше поколение будет-
приезжать,чтобы попрощаться со всеми.
И то не каждый. А нашим детям,которые
выехали в молодом возрасте, это практически-
не нужно. А внукам, которые родились - здесь,
они не знают, что такое, Казахстан,Россия,
разговаривают с акцентом, а некоторые и ваще
по русски - не говорят. Так что даже - не знаю.
А что будет через 5 лет. Когда вы свои-
программы - выполните?...

[Исправлено: drakon, 11.10.2018 - 15:07]

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782175&topic_id=25576&forumid=2
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доктор Сизо, срочно на выезд.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это не общедоступные среды - школьник не пойдет к студентам, да и русскоязычные студенты не пойдут к казахскоязычным. Естественная среда - это работа, сфера обслуживания. В деревнях тоже кучкуются, а на севере всё равно больше русскоязычных, да и в райцентрах также. Разве что в бывшей Тургайской области не так.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791560&order=0&viewmode=flat&pid=791553&forumid=2#791560


Не только на севере, в целом по стране русскоговорящих больше, это нормально, потому что практически все казахи на русском языке говорят. За Тургайский регион, даже в Амангельдинском и Жангельдинском районах, где автохтоны составляют более 99%, школы на русском языке обучения ранее функционировали, наверняка до настоящего времени существуют, дети разговаривают на русском языке. Ну и Атырауской, Мангистауской и Кзылординской областях там тоже более 90-95% автохтоны проживают, школы двуязычные функционируют. Соответственно родители решают на каком языке детям учиться.
Профайл

* Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Скучно уже. Надоело уже. Зачем нудить. И так понятно. Хватит уже оправдываться .. Мы не дураки. И так все понятно. Уничтожите мир русский , открытым текстом так и скажите. Чё вилять хвастом.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Зачем нудить

У него оплата за посты и и знаки.
Бывший гебешник. На пенсии.
Пасет тут всех. Провоцирует по языкам.

[Исправлено: alex_60, 28.12.2018 - 14:39]
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


Дискуссия, каждый высказывает своё мнение, субъективное.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никакой языковой проблемы нет, детские сады, школы, колледжи и ВУЗ-ы работают, по желанию, кто где хочет, там и обучается.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая вот новость
Актриса Кира Найтли заявила, что никогда не хотела иметь мужской половой орган, однако завидует способности мужчин справлять нужду стоя. Слова артистки передает The Guardian в пятницу, 28 декабря.
Профайл

* Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Какая дискуссия? Газету заблокировали, Где дискуссия? Только дурак последний ещё не понял. Где будущее у русскоязычных.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Какая дискуссия? Газету заблокировали, Где дискуссия?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791567&topic_id=29403&forumid=2&1545987231


Спокойно следует на всё реагировать, обсуждение проблемы, хочешь участвуй, не хочешь не участвуй, зачем другим рот затыкать. Я наоборот за свободу слова, выскажи пожалуйста своё мнение не переходя на личности, информация указанная в посте за №14710 вообще не соответствует действительности. Не я же заблокировал, даже не установили кто или какое ведомство.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 981 из 982«1...979980981982»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Vital, Kairat stayer, drakon, DrDjekel

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 208
Пользователей: 4
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх