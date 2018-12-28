Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14706





(Полноправные пользователи) Сообщений: 528

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Цитата: maxsaf:

А вам хочется, чтобы миллионы начали беспокоиться? Что не так, не пойму, я же объяснил причину своего беспокойства. Может те, о ком вы говорите, выехали целыми семьями, и друзья тоже, этого не знаю - я же за себя говорю.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=14700&1545981099 А вам хочется, чтобы миллионы начали беспокоиться? Что не так, не пойму, я же объяснил причину своего беспокойства. Может те, о ком вы говорите, выехали целыми семьями, и друзья тоже, этого не знаю - я же за себя говорю.Источник:



У многих знакомые остались, в том то и дело не миллионы беспокоятся, недавно Дракоша отмечал, что возможно попрощаться не все приедут к нам, вообще никуда не годится, наверное вообще без интуристов останемся, цитирую:



Я уже писАл,где то тут. Не помню.

Уже в Казахстан, наше поколение будет-

приезжать,чтобы попрощаться со всеми.

И то не каждый. А нашим детям,которые

выехали в молодом возрасте, это практически-

не нужно. А внукам, которые родились - здесь,

они не знают, что такое, Казахстан,Россия,

разговаривают с акцентом, а некоторые и ваще

по русски - не говорят. Так что даже - не знаю.

А что будет через 5 лет. Когда вы свои-

программы - выполните?...



[Исправлено: drakon, 11.10.2018 - 15:07]



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782175&topic_id=25576&forumid=2