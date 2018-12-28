Vital Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6813

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Цитата: Алиса:



В дружном коллективе , все инопланетяне. Все друг за друга. Если б было по другому, я б там уже давно не работал. Или шаг за шагом менял бы атмосферу и плохие бы потихоньку стали бы уходить. или в нашем случае стали меняется.