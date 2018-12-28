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§ NG.kz
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае в ночь с 26 на 27 декабря произошла массовая потасовка. Драка случилась в одном из крупных ресторанов города, где сотрудники различных организаций города - около 300-400 человек - отмечали Новый год.
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* Vital
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

В дружном коллективе , все инопланетяне. Все друг за друга. Если б было по другому, я б там уже давно не работал. Или шаг за шагом менял бы атмосферу и плохие бы потихоньку стали бы уходить. ;-) или в нашем случае стали меняется. :lol:
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§ Victor Yang
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях на Нуре сказали, что драка в Premium Palace была.
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§ pensioner
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 28.12.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нукерам нужна разрядка.
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