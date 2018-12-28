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§ NG.kz
Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК "Тобол"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный костанайский футболист, объявивший по окончании сезона 2018 года о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором футбольного клуба "Тобол".
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§ pensioner
Re: Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 28.12.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь с учетом опыта Нурбола в Тоболе появятся квалифицированные игроки. Удачи.
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