Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 3) #14701





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:20 Цитата: Kairat stayer:

В городах есть естественная среда-студенческая, а в деревнях тем более, не зависимо от национальных принадлежностей.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791522&topic_id=29403&forumid=2#791522 В городах есть естественная среда-студенческая, а в деревнях тем более, не зависимо от национальных принадлежностей.Источник:

Это не общедоступные среды - школьник не пойдет к студентам, да и русскоязычные студенты не пойдут к казахскоязычным. Естественная среда - это работа, сфера обслуживания. В деревнях тоже кучкуются, а на севере всё равно больше русскоязычных, да и в райцентрах также. Разве что в бывшей Тургайской области не так.