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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В городах есть естественная среда-студенческая, а в деревнях тем более, не зависимо от национальных принадлежностей.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791522&topic_id=29403&forumid=2#791522

Это не общедоступные среды - школьник не пойдет к студентам, да и русскоязычные студенты не пойдут к казахскоязычным. Естественная среда - это работа, сфера обслуживания. В деревнях тоже кучкуются, а на севере всё равно больше русскоязычных, да и в райцентрах также. Разве что в бывшей Тургайской области не так.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну тогда понятно, миллионы выехали за пределы КЗ, только единицы беспокоятся.

А вам хочется, чтобы миллионы начали беспокоиться? Что не так, не пойму, я же объяснил причину своего беспокойства. Может те, о ком вы говорите, выехали целыми семьями, и друзья тоже, этого не знаю - я же за себя говорю.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ыехали целыми семьями, и друзья тоже,


это надо было чтобы целые города, деревни выехали,
и соседние города и деревни. . и все...все..
мышление не позволяет видать это понять.
или еще что то. методичка например.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нацбанк на касе запустил ракету под новый год.
в направлении планеты 500 наверное.
курс - 382, в оп
плюс 5 тенге .

[Исправлено: alex_60, 28.12.2018 - 11:37]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через час заканчивается
год в части работы.
что делать теперь.
все вроде куплено, еда, подарки. для встречи.
машина заправлена.
налоги , пкск, гараж оплачены.
тяжелый случай.
надо думать. погода говорит что на лыжи надо вроде..
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