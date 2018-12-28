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Голосование: Вводить ли правило не больше ... комментариев подряд? 
Закончилось 27.12.2018 - 09:10:55
» Вводить. Не больше 3 комментариев подряд
26 %		 26.42 % (14)
» Вводить. Не больше 2 комментариев подряд
11 %		 11.32 % (6)
» Не вводить. Пишем столько, сколько захотим!
62 %		 62.26 % (33)
Всего проголосовало: 53

§ Vital
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Эта тема давно . Ещё было при Нургельды. Голосовать можно хоть сто раз. Похоже эту проблему не решили они.
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§ alex_60
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Голосовать можно хоть сто раз.


типа, вбрасывание бюллетеней.
помимо кассы.
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§ Vital
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Сразу честно. Раз пять проголосовал. Уверен что за первый пункт тоже самое произошло.))))
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§ alex_60
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Уверен что за первый пункт тоже самое произошло.))))


я тоже, при включении утром компа. за первый кстати.
раза четыре. получилось в сумме.
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