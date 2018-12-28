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§ NG.kz
Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34596
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2019 года электронный портал государственных закупок Казахстана станет платным. Это нововведение предусмотрено в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора".
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§ maxsaf
Re: Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потенциальным поставщикам нужно заключить соответствующий договор и внести оплату.

А что насчет потенциальных Навальных, диванных борцов с коррупцией? Им read-only хотя бы оставят? :lol:
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