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≡ Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34596
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогодняя ночь на ТВ по форматам праздничных программ великих творческих открытий не обещает. В прошлом году Первый проявил чудеса творчества и вышел снимать новогоднюю ночь на улицах Москвы. И в этом году Первый пошел прежним путем.
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§ сайлау курманов
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2987
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году активисты устроили бойкот и даже обратились руководству ТВ чтоб не пустили Борисовну. Но всеравно случился казус. Песня с которой выступила Примадона оказалась Саруханова и разразился скандал. Вроде бы на мировую сошлись
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§ Алиса
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Господи!!!!! А в реальности смотреть НЕЧЕГО!!! От перечисленного просто тошнота накатывает....
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§ Yorik
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 572
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.12.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
О, Господи!!!!! А в реальности смотреть НЕЧЕГО!!! От перечисленного просто тошнота накатывает....

Есть такое :-)
Но Вы знаете - РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой. Временами и подпевать можно ;-)
Ну а для танцев - заранее готовим новогодний плей-лист на флешке :-)
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§ Vital
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их? :-o
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§ maxsaf
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ну а для танцев - заранее готовим новогодний плей-лист на флешке

Вот эту тему хотелось бы поподробнее обсудить. Не знаю теперь, будет ли это считаться офтопом тут. Если что, мы можем во флуд перейти ;-)
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§ maxsaf
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?

Тюююю... пока ты не сказал, я и не заметил :lol:
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§ юля елиссева
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.12.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?

Обзор новогодней программы казахстанских каналов, Наша Газета игнорит, уже, как минимум, десятилетие :)
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§ Victor Yang
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Обзор новогодней программы казахстанских каналов, Наша Газета игнорит, уже, как минимум, десятилетие :)

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791448&topic_id=36435&forumid=1&1545896500

А там есть что обзирать? :lol: А фамилии какие-нибудь казахстанских звезд много знаете? Этот обзор много даст, чтобы оценить качество?
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* yudjin
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Обзор новогодней программы казахстанских каналов, Наша Газета игнорит, уже, как минимум, десятилетие :)

Сдаётся мне, что за 16 полных лет ни разу доморощенные в обзор не попадали.
Кстати, Алау рекламирует прямой новогодний эфир с 10 вечера.


Цитата:
Victor Yang:
А фамилии какие-нибудь казахстанских звезд много знаете?

Слышал пару... тот, который многих местных бесит, но на тоях под него выплясывают - Нуртас и исполнитель с замахом на мировую популярность Кудайбергенов...поёт не плохо, но репертуар скукотища несусветная.
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§ maxsaf
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Сдаётся мне, что за 16 полных лет ни разу доморощенные в обзор не попадали.
Кстати, Алау рекламирует прямой новогодний эфир с 10 вечера.

Мне кажется, у них это взаимно
;-)
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§ Алиса
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791541&topic_id=36435&forumid=1#791541

но и там порой уже поднадоевшее. А когда еще по несколько раз одно и тоже прокручивают. А учитывая что марафончик планируется на 25 часов (или ск-ко), то по-любому будут повторы.
Замечаю, что некая "тоска" по старым временам: выбора каналов мало)))), фильмы, передачи какие-то более "новогодние" были, хотя , конечно, смотрятся сейчас чуть "примитивными". Помню, что всегда были какие-то сказки в новогодние дни. Сегодня они, в сравнении, конечно проигрывают в спец.эфектах и т.п., но они были какие-то душевные, новогодние. Один Милляр чего стоит своей Бабой-Ягой, кощеями и т.д. Порой смотришь, при повторе, эти сказки с тем же интересом, знаешь наперед что будет, но не приедаются. И те же чудесные новогодние настроения в них в разы больше ощущаются, чем с сегодняшними "волшебствами" техники. А современные хватает на 1 раз просмотра. Да, яркие, да , спецэфекты, но.... Аналогично, певички/ певцуны.... какие-то одноразовые они... да и искусственные .... сразу на лбу бегущая строка мелькает - "люблю вас за зелененькие купюры и пою за них же"....
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§ alex_60
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по опыту прошлых, из новогодних программ запоминается то,
что смотрю в рекламных роликах этих программ сейчас утром за завтраком.
потом сплошное оливье.
нет, баня,Гурченко и пр. это вне конкурса конечно.
кстати совет сейчас прочитал, не делайте на новый год салаты с сухариками.
они кожу на лице царапают.
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