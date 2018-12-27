Алиса Зима, холода, Баста, Навка, Лобода... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4452

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: Yorik:

РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791541&topic_id=36435&forumid=1#791541 РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой.Источник:

но и там порой уже поднадоевшее. А когда еще по несколько раз одно и тоже прокручивают. А учитывая что марафончик планируется на 25 часов (или ск-ко), то по-любому будут повторы.

Замечаю, что некая "тоска" по старым временам: выбора каналов мало)))), фильмы, передачи какие-то более "новогодние" были, хотя , конечно, смотрятся сейчас чуть "примитивными". Помню, что всегда были какие-то сказки в новогодние дни. Сегодня они, в сравнении, конечно проигрывают в спец.эфектах и т.п., но они были какие-то душевные, новогодние. Один Милляр чего стоит своей Бабой-Ягой, кощеями и т.д. Порой смотришь, при повторе, эти сказки с тем же интересом, знаешь наперед что будет, но не приедаются. И те же чудесные новогодние настроения в них в разы больше ощущаются, чем с сегодняшними "волшебствами" техники. А современные хватает на 1 раз просмотра. Да, яркие, да , спецэфекты, но.... Аналогично, певички/ певцуны.... какие-то одноразовые они... да и искусственные .... сразу на лбу бегущая строка мелькает - "люблю вас за зелененькие купюры и пою за них же"....