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Голосование: Вводить ли правило не больше ... комментариев подряд? 
Закончилось 27.12.2018 - 09:10:55
» Вводить. Не больше 3 комментариев подряд
26 %		 26.42 % (14)
» Вводить. Не больше 2 комментариев подряд
11 %		 11.32 % (6)
» Не вводить. Пишем столько, сколько захотим!
62 %		 62.26 % (33)
Всего проголосовало: 53

§ Монгол Шуудан
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 22.12.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Видите ли, в чем дело. Я хоть и обладаю познаниями во многих областях, я не ставлю себе целью разъяснять и консультировать всех подряд.
Для вас я сейчас сделаю исключение. Так вот, юридически, за содержание комментариев несёт ответственность и лицо поместившее комментарий нарушающее закон и СМИ - допустившее публикацию такого комментария на своём ресурсе.
Глупо, не знаю- не буду спорить. Но факт есть факт, и с этим можете спорить, если хотите.
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
выкладывая цитаты из википедии, так и кажется до сих пор не понял.

Да, я не понял. Чем этот способ накрутки рейтинга хуже кур, ремонтов в хатах или пьяной ахинеи?
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А сделать одно единое средство воздействия-удалять пользователя за нарушения правил форума. Срок удаления должен быть пропорционален тяжести проступка

Нас с Виталом почикали за обсуждение подарка его сыну в теме о подарках на НГ. На сколько, по вашему, меня должны были удалить с форума за это тяжкое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
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§ Vital
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Жаль незя кинопленку провернуть назад. Амиго не сняля с нас в тот день ПП у обоих. Мы перепрыгнули в ветку потом в флуд. Там ты начал викепендить , админы посчитали это не правильно , вот и все. Ты сколько ещё будешь кипятится?)))
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Жаль незя кинопленку провернуть назад. Амиго не сняля с нас в тот день ПП у обоих. Мы перепрыгнули в ветку потом в флуд. Там ты начал викепендить , админы посчитали это не правильно , вот и все. Ты сколько ещё будешь кипятится?)))

Нет, не так дело было. Я во флуде передал большой привет Rexyn и сразу начал постить цитаты только после лишения ПП. Я бы не стал такой ерундой заниматься, будучи ПП.
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПП с меня сняли за собак, а не за Цитаты
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§ Vital
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду спорить. Я флудил от сердца. Мне пофиг. Может и так. Ко мне есть обиды? )))
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:Не буду спорить. Я флудил от сердца. Мне пофиг. Может и так. Ко мне есть обиды? )))

Время лечит ;-)
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинство проголосовало "против", но вот парадокс - за время голосования я лично не заметил ни одного нарушения первого пункта. Кого-то реально напрягли эти "жесткие" правила, кроме одного [несуществующего] комментатора? Сомневаюсь. Все доводы "против" рассыпались, как карточный домик :-P

[Исправлено: maxsaf, 27.12.2018 - 02:42]
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§ таноми52
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сомневаюсь. Все доводы "против" рассыпались, как карточный домик

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36386&viewmode=flat&sortorder=0&start=60



Осмелюсь возразить: просто не было статей, которые бы вызвали желание высказываться не единожды.Или оппонентов с диаметрально противоположными мнениями. А так же пока не проявился ещё какой-нибудь графоман :-) :-P
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пожалуйста, возражайте, для того ведь и обсуждаем, не так ли? Мне попадались пару тем, где я высказался более трех раз, но не подряд. Просто я выжидал, пока кто-то еще выскажется, ничего сложного. Лично я приму любое решение, лишь бы оно действовало на всех одинаково, без двойных стандартов. ;-)
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Rexyn, не желаете прокомментировать, подвести итоги так сказать? :-)
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§ alex_60
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ситуация нормализовалась, вопрос отпал сам собой.
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§ alex_60
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, модем выключил-включил, голосуй хоть сто раз.
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§ maxsaf
ГОЛОСОВАНИЕ: Два комментария подряд и не больше?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ситуация нормализовалась, вопрос отпал сам собой.

Ну так то да, пока все ок, поживем - увидим.
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