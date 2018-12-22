Цитата: Vital:

Жаль незя кинопленку провернуть назад. Амиго не сняля с нас в тот день ПП у обоих. Мы перепрыгнули в ветку потом в флуд. Там ты начал викепендить , админы посчитали это не правильно , вот и все. Ты сколько ещё будешь кипятится?)))

Нет, не так дело было. Я во флуде передал большой привет Rexyn и сразу начал постить цитаты только после лишения ПП. Я бы не стал такой ерундой заниматься, будучи ПП.