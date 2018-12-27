Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 3) #14686





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:23 Цитата: maxsaf:

по закону же русский используется наравне как бы, или нет?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499 по закону же русский используется наравне как бы, или нет?Источник:

По закону - да, а по факту - русский больше. И знают его больше - потому и необходимости в таких лагерях нет.

Цитата: alex_60:

не в такой интерпретации.

//отдыхать чисто на казахском языке//

//штрафовать за употребление других языков///





Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499 не в такой интерпретации.//отдыхать чисто на казахском языке////штрафовать за употребление других языков///Источник:

Тут дело не в лагерях, а в уровне интеллекта этого районного акима, который, видимо, выдал желаемое за действительное - по-своему понял принцип языкового лагеря.

Цитата: alex_60:

Теперь принудительно в лагерях..



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499 Теперь принудительно в лагерях..Источник:

Да почему принудительно-то? Это и является целью пребывания в лагере - попасть в искусственную языковую среду, чтобы лучше выучить язык, узнать его нюансы в повседневном общении.