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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11108
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по закону же русский используется наравне как бы, или нет?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

По закону - да, а по факту - русский больше. И знают его больше - потому и необходимости в таких лагерях нет.
Цитата:
alex_60:
не в такой интерпретации.
//отдыхать чисто на казахском языке//
//штрафовать за употребление других языков///


Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

Тут дело не в лагерях, а в уровне интеллекта этого районного акима, который, видимо, выдал желаемое за действительное - по-своему понял принцип языкового лагеря.
Цитата:
alex_60:
Теперь принудительно в лагерях..

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

Да почему принудительно-то? Это и является целью пребывания в лагере - попасть в искусственную языковую среду, чтобы лучше выучить язык, узнать его нюансы в повседневном общении.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.12.18 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да почему принудительно-то? Это и является целью пребывания в лагере - попасть в искусственную языковую среду, чтобы лучше выучить язык, узнать его нюансы в повседневном общении.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14685


Хорошо, что на форуме есть люди, мыслящие объективно
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
попасть в искусственную языковую среду, чтобы лучше выучить язык


иначе говоря естественная среда на не дала результатов.
потомушто...
теперь через искусственную.
почему то мне в свое время двух месяцев хватило в естественной среде
в другой стране и на другом языке даже сны видеть.
на языке который я ни в школе не в институте не изучал.
и понимать, разговаривать- на уровне чтобы другие понимали.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода шепчет .. снежок идет.. .
наконец-то ...
стало похоже на зиму.
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