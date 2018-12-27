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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11108
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по закону же русский используется наравне как бы, или нет?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

По закону - да, а по факту - русский больше. И знают его больше - потому и необходимости в таких лагерях нет.
Цитата:
alex_60:
не в такой интерпретации.
//отдыхать чисто на казахском языке//
//штрафовать за употребление других языков///


Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

Тут дело не в лагерях, а в уровне интеллекта этого районного акима, который, видимо, выдал желаемое за действительное - по-своему понял принцип языкового лагеря.
Цитата:
alex_60:
Теперь принудительно в лагерях..

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791499&topic_id=29403&forumid=2#791499

Да почему принудительно-то? Это и является целью пребывания в лагере - попасть в искусственную языковую среду, чтобы лучше выучить язык, узнать его нюансы в повседневном общении.
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