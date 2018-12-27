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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не хотят по хорошему,
будут изучать под мушкой пистолета.
так выглядит это.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11107
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не хотят по хорошему,
будут изучать под мушкой пистолета.
так выглядит это.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791466&topic_id=29403&forumid=2#791466

Нет. Языковой лагерь - это вполне нормально и очень эффективно. Но как было преподнесено - это ужас.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего фейк

Цитата:
Kairat stayer:
украинский вариант и.т.д. А школы национальных меньшинств скорее всего поэтапно будут закрывать,


фейк у него. когда не нравится что национализм осуждают.
значит в том же русле работает.

вот еще один "фейк"
//Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке///
почитай подробности на ленте ру. настоящий фашизм.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет

А как думаешь думать или про себя, не вслух,
Ну типа да пошел ты..
Будет контролироваться?
В принципе полиграфы есть.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11107
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А как думаешь думать или про себя, не вслух,
Ну типа да пошел ты..
Будет контролироваться?
В принципе полиграфы есть.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791481&topic_id=29403&forumid=2&1545923710

Не усложняй. Языковые лагеря - обычная практика.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Языковые лагеря - обычная практика.


но не в такой интерпретации.
//отдыхать чисто на казахском языке//
//штрафовать за употребление других языков///
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если не фейк, отмечено писательница установила требования, на каком основании? При этом, указывают дети выбирали на каком языке общаться, на выступлениях имели право использовать только украинскую речь. Воспитателей якобы штрафовали. Мать Лолиты конечно жалко, саму её с поезда снимали, не пускали на Украину, потому что на полуострове с концертами выступала, хотя она недавно заявила, что Крым Украинский, в душе.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас функционируют школы на казахском и русском языках обучения, есть языковые лагеря на разных языках и это нормально. На Украине ситуация другая, с ними нас сравнивать смысла не вижу. В том-же законопроекте «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», было отмечено, что разговоры о многоязычии могут приравниваться к призывам свержения конституционного строя, мы наоборот стремимся к многоязычию.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Канаде начался молодежный чемпионат мира по хоккею.
Сегодня утром, 27 декабря, состоялись первые матчи..
Казахстан начинает против Финляндии.
что-то наши вроде впервые попали.
после Нового Года- как обычно, первые Чемпионы- с молодежного мирового.
всегда супер-пупер финал.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2018 - 22:17]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
есть языковые лагеря на разных языках и это нормально

А есть лагеря в КЗ, где за русский будут давать медальки, а за казахский - упал, отжался? Просто интересно, по закону же русский используется наравне как бы, или нет? Вы уже поменяли бы закон - и никаких больше разговоров на эту тему.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А есть лагеря в КЗ, где за русский будут давать медальки, а за казахский - упал, отжался? Просто интересно, по закону же русский используется наравне как бы, или нет? Вы уже поменяли бы закон - и никаких больше разговоров на эту тему.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14670&1545927665


Из-за тридевять земель за нас беспокоишься, почему упал, отжался? Могут баллы начислять, например выучил стихотворение за день получай 100 баллов, заговорил на английском языке минус 20 баллов и.т.д. Языковые лагеря которые будут функционировать на казахском языке, в основном будут посещать автохтоны, в процентном отношении 95-100%. Зачем закон менять, там чётко указано, что язык государства обязан знать каждый гражданин.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец. В школе научить казахскому не могут,
Теперь принудительно в лагерях..
Обучение казахскому языку в лагерях.
В своей стране. Приплыли.
Никто его учить похоже не хочет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 22:47
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Из-за тридевять земель за нас беспокоишься

Я не за вас беспокоюсь, а за живущих в КЗ родственников и друзей.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Цитата:
украинский язык обязательным к использованию во всех сферах, там за отказ работников магазинов и ресторанов говорить на украинском языке для их работодателей могли ввести штрафы. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655
- Какая глупость . А как обслуживать иностранцев ? Или они перед поездкой должны выучить язык украинский? Вон в Латвии продавцы на 4 языках - латышский , русский , польский , немецкий .
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