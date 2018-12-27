Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14681





(Полноправные пользователи) Сообщений: 519

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 Цитата: maxsaf:

А есть лагеря в КЗ, где за русский будут давать медальки, а за казахский - упал, отжался? Просто интересно, по закону же русский используется наравне как бы, или нет? Вы уже поменяли бы закон - и никаких больше разговоров на эту тему.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14670&1545927665 А есть лагеря в КЗ, где за русский будут давать медальки, а за казахский - упал, отжался? Просто интересно, по закону же русский используется наравне как бы, или нет? Вы уже поменяли бы закон - и никаких больше разговоров на эту тему.Источник:



Из-за тридевять земель за нас беспокоишься, почему упал, отжался? Могут баллы начислять, например выучил стихотворение за день получай 100 баллов, заговорил на английском языке минус 20 баллов и.т.д. Языковые лагеря которые будут функционировать на казахском языке, в основном будут посещать автохтоны, в процентном отношении 95-100%. Зачем закон менять, там чётко указано, что язык государства обязан знать каждый гражданин.