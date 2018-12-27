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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не хотят по хорошему,
будут изучать под мушкой пистолета.
так выглядит это.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11107
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не хотят по хорошему,
будут изучать под мушкой пистолета.
так выглядит это.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791466&topic_id=29403&forumid=2#791466

Нет. Языковой лагерь - это вполне нормально и очень эффективно. Но как было преподнесено - это ужас.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего фейк

Цитата:
Kairat stayer:
украинский вариант и.т.д. А школы национальных меньшинств скорее всего поэтапно будут закрывать,


фейк у него. когда не нравится что национализм осуждают.
значит в том же русле работает.

вот еще один "фейк"
//Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке///
почитай подробности на ленте ру. настоящий фашизм.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет

А как думаешь думать или про себя, не вслух,
Ну типа да пошел ты..
Будет контролироваться?
В принципе полиграфы есть.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11107
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А как думаешь думать или про себя, не вслух,
Ну типа да пошел ты..
Будет контролироваться?
В принципе полиграфы есть.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791481&topic_id=29403&forumid=2&1545923710

Не усложняй. Языковые лагеря - обычная практика.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Языковые лагеря - обычная практика.


но не в такой интерпретации.
//отдыхать чисто на казахском языке//
//штрафовать за употребление других языков///
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