Цитата: Kairat stayer:

Скорее всего фейк

Цитата: Kairat stayer:

украинский вариант и.т.д. А школы национальных меньшинств скорее всего поэтапно будут закрывать,



фейк у него. когда не нравится что национализм осуждают.

значит в том же русле работает.



вот еще один "фейк"

//Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке///

почитай подробности на ленте ру. настоящий фашизм.