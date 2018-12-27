Серый волк Re: Гора подарков и два дня в дороге #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:18 38 адресов?

Чую из леса нелегко им было, но и драйв ощущается!



У нас такого не получить. У нас все это просто решается, гипермаркет-выбор-кредитка.

Никаких эмоций лишних. Заурядность, спланировать время.



Только в ваших условиях можно получить настоящие впечатления от этого дедморозенья!

Читаю просто между строчек энергию этого вояжа и ощущаю.

Это пожалуй единственная позиция где у вас на порядок лучше.

