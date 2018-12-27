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§ NG.kz
Гора подарков и два дня в дороге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная акция «Письмо Деду Морозу» почти завершена. Почти, потому что есть еще припоздавшие подарки, доставка которых потребует дополнительного времени. Сколько продлится этот овертайм, даже сейчас сказать сложно, потому что есть подарки, которые едут издалека.
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§ Серый волк
Re: Гора подарков и два дня в дороге
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9767
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.12.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
38 адресов? :lol:
Чую из леса нелегко им было, но и драйв ощущается!

У нас такого не получить. У нас все это просто решается, гипермаркет-выбор-кредитка.
Никаких эмоций лишних. Заурядность, спланировать время.

Только в ваших условиях можно получить настоящие впечатления от этого дедморозенья! :lol: :lol:
Читаю просто между строчек энергию этого вояжа и ощущаю.
Это пожалуй единственная позиция где у вас на порядок лучше.
:lol:
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§ yudjin
Re: Гора подарков и два дня в дороге
yudjin


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Сообщений: 5670
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо НГ за очередную порцию новогодней доброты. Спасибо всем помощникам! Если дети улыбнулись, поверили в чудо, то значит этот год Вы прожили не зря!
Особая благодарность Деду Морозу и Снегурочке... бывал в их "шкуре", знаю какая это тяжелейшая работа. Молодцы, справились!
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