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≡ 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свой день рождения Нина Степановна Исакова принимала гостей - представителей городского совета ветеранов и маслихата Костаная. Несмотря на возраст, женщина активно участвовала в беседе. Она сохраняет ясное сознание и активную жизненную позицию.
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§ pensioner
Re: 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 27.12.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нину Степановну поздравляю с наступающим новым годом. Крепкого здоровья. Благодаря таким женщинам- труженикам Советский Союз победителем вышел из Великой Отечественной войны.
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* сайлау курманов
Re: 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионный фонд рыдает от таких новостей
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