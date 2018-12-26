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Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну как же так. С кем теперь детишки будут играть? Зачем свое подворье начал уничтожать:)))
Следующий кто под нож? Барашки? :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этим кроликом никто не дружил. Это ты написал же, с лучком, с морковкой. Я прям по твоему рецепту и забабахал. Еще много осталось, не переживай :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Еще много осталось, не переживай :-)

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14580

Много кроликов? Или много мяса, от этого кролика?... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много кроликов, я фотку скидывал. Конкретно от этого кролика осталась лишь приятная истома и послевкусие :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю,из Серого П - сделали,
теперь кого? Я не буду из деревеньки-
выходить... :lol: :-o
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